В Викуловском районе сняли ограничения по трихинеллезу

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Ограничительные мероприятия по трихинеллезу отменили в охотхозяйстве Викуловского района. В угодье приняли все меры, которые предписаны правилами.

По информации управления ветеринарии Тюменской области, карантин действовал месяц – с 5 сентября. Тогда при исследовании проб мяса медведя специалисты выявили жизнеспособных личинок трихинелл.

Трихинеллез - остро или хронически протекающая инвазионная болезнь всеядных и плотоядных животных, лошадей, а также грызунов. Заражаются им и люди.

В ведомстве напомнили, что туши восприимчивых животных, в том числе свиней, лошадей, тушки нутрий, а также мясо, полученное от добытых на охоте восприимчивых животных, в обязательном порядке необходимо обследовать на трихинеллез.