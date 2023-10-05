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В Викуловском районе сняли ограничения по трихинеллезу

Общество, 14:04 05 октября 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Ограничительные мероприятия по трихинеллезу отменили в охотхозяйстве Викуловского района. В угодье приняли все меры, которые предписаны правилами.

По информации управления ветеринарии Тюменской области, карантин действовал месяц – с 5 сентября. Тогда при исследовании проб мяса медведя специалисты выявили жизнеспособных личинок трихинелл.

Трихинеллез - остро или хронически протекающая инвазионная болезнь всеядных и плотоядных животных, лошадей, а также грызунов. Заражаются им и люди.

В ведомстве напомнили, что туши восприимчивых животных, в том числе свиней, лошадей, тушки нутрий, а также мясо, полученное от добытых на охоте восприимчивых животных, в обязательном порядке необходимо обследовать на трихинеллез.

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# Викуловский район , карантин , охотничьи угодия

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