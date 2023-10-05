Тюменский студент выиграл 1 млн рублей на новый формат психологического тестирования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студент Тюменского индустриального университета Ислам Асланов разрабатывает новый формат психологического тестирования с использованием компьютерных игр в жанре визуальной новеллы. На реализацию проекта он выиграл грант в 1 млн рублей в конкурсе "Студенческий стартап", сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Веб-ресурс сможет стать отличной альтернативой стандартным методикам психологических тестов. Респонденту будет предложено пройти игру, в которой его персонаж оказывается в различных ситуациях, требующих принятия решений. Тестирование сможет определить эмоциональное состояние человека, выявить сильные и слабые стороны характера. При этом пользователи могут выбрать интересующее их направление.

"Во время прохождения тестирования на человека влияют множество факторов: стресс, опасение, переутомление, создается атмосфера экзамена, что негативно сказывается на результатах. Они становятся недостоверными, а значит нерелевантными. За счет игровой атмосферы человек расслабляется, погружается в сюжет и откровеннее отвечает на вопросы. Также тестирование занимает намного меньше времени", - говорит разработчик.

Новый этап акселерационной программы "Технохаб" стартовал в ТИУ. Участников ждут практикумы по построению бизнес-модели, мастер-классы по расчету и привлечению инвестиций, вебинары и трекерские встречи, всего запланировано семь модулей.