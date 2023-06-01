Тюменский студент разработал веб-ресурс психологического тестирования на основе компьютерных игр

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Веб-разработку для проведения психологического тестирования на основе компьютерных игр представил на конкурс студенческих научных проектов по тематике "Умный город" студент четвертого курса ТИУ Ислам Асланов в "Точке кипения" 13 июня. Данный ресурс придет на смену бумажным методикам психологических тестов, которые не меняются в стране со второй половины XX века, рассказал разработчик в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

"Планируем делать веб-ресурс, и игры тоже будут в вебе, в который можно попасть, просто открыв браузер. Зайдя на веб-ресурс, выбираете интересующую вас тематику, попадаете на тестирование через игру. Пройдя все этапы игры, получаете результаты. И если есть необходимость в консультации, обращаетесь к нашему штатному психологу", - пояснил Ислам.

Работа над проектом длится третий год. В процессе, помимо Ислама Асланова, участвует выпускница Московского института психоанализа и бизнес-тренер Тюменского технопарка.

Команда представила бизнес-проект на грантовый конкурс "Студенческий стартап". Размер поддержки – 1 млн рублей - вполне хватило бы для реализации идеи в жизнь, отмечает автор проекта. Результаты конкурса грантов будут известны позже.

По итогам конкурса студенческих научных проектов Ислам Асланов заручился поддержкой экспертов.

"Интересный проект с новизной – по психологическому тестированию. В этом вопросе мало прикладных методик, инструментов, поэтому с удовольствием будем помогать. Последние 20 лет команда "Опоры России" усиленно занимается поддержкой, сопровождением самых успешных стартапов студентов", - сказал председатель ТРО "Опора России", председатель жюри конкурса Эдуард Омаров.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Идею проведения конкурсов бизнес-проектов для студентов пять лет реализует доктор технических наук, заведующий кафедрой интеллектуальных систем и технологий ТИУ Олег Данилов. По его словам, многие студенты создают прагматичные проекты, востребованные и конкурентоспособные на рынке товаров и услуг.

"В мире, стране есть устойчивый тренд на развитие технологического предпринимательства. И если в вузах, средних учебных заведениях такие проекты будут разрабатываться, защищаться, мы сформируем не только реальные кейсы для пользователей, но и категорию предпринимателей, которые хорошо понимают рынок, умеют анализировать проблему, делают правильное целеполагание. Наши студенты-айтишники разрабатывают проекты с программным обеспечением. Мы способствуем тому, чтобы они нашли продолжение и развитие", - говорит профессор Данилов.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В 2022 году несколько кейсов тюменских студентов были успешно проданы на рынке. В этот раз мобильное приложение для водителей "Тюменьгортранса" от команды студентов ТИУ создано специально под заказ.

"Нам нужно как можно больше сводить реальный сектор экономики со студентами, чтобы была ситуация win-win. И студент работает на прикладную тему, и заказчик за минимальную цену получает качественную продукцию", - уверен Эдуард Омаров.

Всего 11 проектов представили на суд экспертов студенты. Большая их часть будет применена на практике.

Анжела Лебедева