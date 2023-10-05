Цифровой микшерный пульт приобрел оркестр из Ялуторовска

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Цифровой микшерный пульт, инструментальные микрофоны для более качественного озвучивания ударной секции приобрел творческий коллектив "Арт-Вояж" из Ялуторовска на средства, которые коллектив выиграл в конкурсе грантов, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Новое оборудование уже использовали в программе для старшего поколения "Мелодии на бис" ко Дню пожилого человека. Поклонники оркестра заметили, что любимый коллектив стал звучать ярче, живо и эффектно, "совсем как профессиональный оркестр".

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Добавим, конкурс грантов для любительских коллективов проводится с 2020 года. За три года поддержку получили 24 коллектива из 16 муниципалитетов на общую сумму более семи миллионов рублей.