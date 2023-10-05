Соревнования по конному спорту пройдут на Тюменском ипподроме

| Фото: ГАУ ТО «ЦПСР и ССК» | Фото: ГАУ ТО «ЦПСР и ССК»

Кубок Тюменской области памяти Я. Н. Неумоева и областные соревнования на Кубок Тюменской областной думы по конному спорту в дисциплине троеборье пройдут в Тюмени с 6 по 8 октября. Они состоятся на Тюменском областном ипподроме (ул. Клары Цеткин, 59, стр. 3), сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

За медали Кубка Тюменской области поборются всадники в возрасте от 16 лет и старше с лошадьми от 4 лет. Победителей определят в общем зачете по программе CCN2*S. В первый день они посоревнуются в манежной езде, во второй – в полевых испытаниях, а в третий день - в конкуре. Кубок посвящен памяти Якова Неумоева - героя СССР, капитана советской армии, участника Великой Отечественной войны и директора Тюменского ипподрома.

На турнире за Кубок Тюменской областной думы предусмотрены те же дисциплины - манежная езда, полевая подготовка и конкур. На них смогут выступить как начинающие спортсмены, так и профессионалы. Всадники выйдут на ипподром в возрастных категориях от 12 лет и с лошадьми от 4 лет.

Начало турниров в первый день - с 14 часов, во второй - с 10 часов, старт третьего дня - с 10 часов 30 минут.