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Мастер-классы по косплей-костюмам и артистическому фехтованию провели в преддверии Kitsune-con в Тюмени

Общество, 13:42 06 октября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюмкенская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюмкенская линия"

Познавательный день фестиваля Kitsune-con проходит в рамках Форума креативных предпринимателей в зале "Атриум" в Тюменском технопарке 6 октября с 11 до 19 часов. Событие организовано в преддверии большого гик-фестиваля, на который приедут косплееры из разных регионов.

"У нас запланированы мастер-классы от кожевенной мастерской, по пошиву косплей-костюмов, по танцу в стиле k-pop, от школы артистического фехтования "Хилт". Помимо занятий, будут показательные выступления. Их будет не так много, поскольку основные у нас запланированы на 8 октября — в этот день фестиваль Kisune-con развернется в Выставочном зале", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор фестиваля Kitsune-con Софья Раевская.

Инна Пахомова, ИА "Тюмкенская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюмкенская линия"

Выделить отдельный день под мастер-классы было необходимо для любителей косплея, в рамках большого фестиваля образовательную часть проводить трудно, считает организатор. 8 октября запланированы выступления косплееров, саберфайтеров, участников кавер-дэнса. Также пройдет конкурс фан-стендов по разным вселенным - "Ведьмак", "Гарри Поттер", "Подземелье и драконы". В 2023 году организаторы ожидают такое же большое количество людей как в прошлый раз, не исключено, что придет больше.

На ярмарку, на которой выставят изделия ручной работы, приедут мастера из Уфы, Челябинска, Екатеринбурга.

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Первый мастер-класс по изготовлению браслетов провел Лев Коркин, представляющий кожевенную мастерскую Bluebeard. Под его руководством участники делали заготовки, наносили тиснение и краску. Мастерская базируется в музее "Дом Машарова".

Ученик школы артистического фехтования "Хилт" Роман Толканов пришел показать, чем занимается он и его единомышленники. Тюменец в костюме по мотивам персонажа Инквизитора из вселенной "Звездных войн" привлек внимание. "В клубе мы фехтуем. У нас рассматриваются шпажная техника, удары, связки, постановки. Артистическое фехтование — это официально признанная дисциплина. Мы и спортсмены, и актеры. Пришел подарить людям хорошие эмоции. В августе впервые вышел в этом образе на мероприятие, которое собрало косплееров, в сквере Немцова. Подходили люди, спрашивали, могут ли они сфотографироваться со мной", — сказал он.

Романа Толканова в образе тюменцы увидят и на фестивале Kitsune-con.

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Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова

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# косплей , технопарк

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