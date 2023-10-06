  • 6 октября 20236.10.2023пятница
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В медколледжах Тюменской области увеличат число бюджетных мест

Общество, 15:43 06 октября 2023

vk.com/tob_mk | Фото: vk.com/tob_mk

Более чем на 10% вырастет число бюджетных мест в медколледжах Тюменской области в 2024-2025 учебном году. Дополнительные места на программах среднего профессионального образования в области здравоохранения появились по поручению главы государства, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами, по словам полпреда Владимира Якушева, находится в числе приоритетных задач.

"Их решение предполагает работу по разным направлениям: обеспечение комфортных и достойных условий труда для медиков, строительство новых и ремонт существующих медучреждений. И, конечно, подготовка специалистов, в том числе, медработников среднего звена, нехватка которых сегодня ощущается особенно остро", – подчеркнул Владимир Якушев.

uralfo.gov.ru

Все регионы УрФО выполнили поручение президента. Контрольные цифры приема на бюджет на 2024-2025 учебный год увеличены. В Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ханты-Мансийском округе - Югре рост контрольных цифр приема следующему учебному году за счет бюджета составит более 10%. Это дополнительно даст возможность для обучения 653 студентов – будущих медицинских сестер и фельдшеров.

"Это сделает профессию доступной для сотен выпускников школ, - отметил полпред.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Владимир Якушев , здравоохранение , медколледж , профессиональное обучение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:56 06.10.20237 октября - события дня
17:23 06.10.2023Интерактивный стенд c достижениями Тюменской области отправили в Москву
17:01 06.10.2023Тюменские студенты разберут практики проведения аварийно-спасательных работ на слете "Территория безопасности"
15:54 06.10.2023Проекты и возможности модельных библиотек Тюмени презентуют на форуме КПД