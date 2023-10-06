Тюмень примет областное первенство по рукопашному бою

| Фото: Федерация рукопашного боя Тюменской области | Фото: Федерация рукопашного боя Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по рукопашному бою пройдут в Тюмени в спорткомплексе "Домостроитель" (ул. Республики, 253, стр. 4) 7 и 8 октября. Поединки начнутся с 10 часов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За звание лучших поборются более 300 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Тюменского, Вагайского, Исетского, Казанского, Нижнетавдинского и Ярковского районов. Победителей и призеров определят среди юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 лет, имеющих не менее третьего юношеского или спортивного разряда. Также в турнире поучаствуют мужчины и женщины старше 18 лет с квалификацией не ниже второго спортивного разряда. Каждого борца будут судить в своей весовой категории.

Победители попадут в сборную региона и выступят на чемпионате и первенстве Уральского федерального округа, которые пройдут в начале декабря.

Отметим, региональные состязания посвятят празднованию 100-летия Центрального спортивного клуба Армии, который основан в 1923 году.