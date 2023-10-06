В Казанском районе мошенники убедили женщину перевести деньги на "защищенный счет"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Денежные средства перевела мошенникам жительница Казанского района. С заявлением она обратилась в полицию, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Потерпевшая рассказала следователю, что ей поступил звонок от неизвестного. В разговоре собеседник несколько раз передавал трубку разным людям, которые представились сотрудниками банка, службы безопасности, правоохранителями. Злоумышленники убедили потерпевшую, что в настоящее время в ее личном кабинете замечена подозрительная активность. Заявительнице предложили для предотвращения потери сбережений, опередить неизвестных. Следуя инструкции звонившего, женщина перевела деньги на якобы "защищенный счет" банка. На следующий день неизвестные предложили оформить кредит и перевести его тоже на "защищённый счет", гражданка поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам прерывать разговоры с неизвестными абонентами. Все операции, связанные с реальными денежными средствами лучше проводить в отделении банка. Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону 291-600 либо 102.