Жители Восточного округа Тюмени занимаются спортом при поддержке виртуального тренера

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Новая многофункциональная спортивная площадка открыта по ул. Энергостроителей, 9 в Восточном округе Тюмени. Желающие могут заниматься спортом при поддержке виртуального тренера.

Об этом глава города Руслан Кухарук написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"С помощью специальных QR-кодов, расположенных рядом со спортивными снарядами, участники могли посмотреть видеоинструкции от виртуального тренера или пройти по ссылкам на видеоуроки, где показана правильность выполнения упражнений, и в итоге – выстроить индивидуальную тренировку", - отметил он.

На спортплощадке есть возможность для занятий баскетболом, футболом, волейболом, в зимнее время хоккеем. Обустроены беговые легкоатлетические дорожки, установлены трибуны для зрителей.

Команда лидера движения Street Workout Сергея Мехнина в зоне для воркаута продемонстрировала, чего можно достичь, если систематически заниматься спортом, развивать силу и выносливость.

Объект появился в рамках реализации федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)".

"Наш город – в числе лидеров по систематически занимающимся спортом. Мы будем и дальше строить новые объекты для жителей города разных возрастов", - заверил Руслан Кухарук.