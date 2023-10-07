Выставку инклюзивных книг о трех профессиях представили в Тюменской областной библиотеке

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Выставку девяти тактильных рукодельных книг о профессиях швея, массажист и музыкант открыли в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева. Экспозиция - итог реализации проекта "Инклюзивная книжная мастерская ТАКТИМО: прикоснись к профессии".

Руководитель проекта, директор филиала ТОНБ "Специальная библиотека для слепых" Светлана Волхонцева рассказала, что книги будут интересны не только юным читателям с особенностями здоровья, но и педагогам.

"Наши книги будут полезны для студентов педагогического колледжа про профессии коррекционная педагогика. К ним специально разработаны методические рекомендации. Они комплексно рассказывают, как применять тактильные книги на практике. Этими методичками могут также пользоваться родители слабо видящих или слепых детей и тифлопедагоги", - говорит она.

97 волонтеров участвовали в проекте создания тактильных объемных книг с осени 2022 г. Особенность изданий в их разноплановой наполненности. В них есть рельефная графика, иллюстрации, аппликации, детали на кнопках, липучках, магнитах. Применён укрупненный шрифт и шрифт Брайля, аудио со стихами поэтессы Антонины Марковой.

Все это позволит детям разного возраста получить как можно больше информации о профессиях и учебных заведениях Тюменской области, где можно пройти обучение.

"Эти книгу помогут в ранней профориентации. Апробация прошла в коррекционной школе Ялуторовска еще в двух школах Тюмени. Все девять книг передадут в библиотеку для слепых", - добавила Светлана Волхонцева.

Проект "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии" реализован АНО "Содружество библиотек Тюменской области" в сотрудничестве с Тюменской областной научной библиотекой им. Менделеева при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета.

Анжела Лебедева