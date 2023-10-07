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Жителей Тюменской области предупреждают о дожде и сильном ветре

Общество, 15:07 07 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Небольшой дождь, ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с, температура +12...+17 ожидаются на юге Тюменской области днём 8 октября.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий связанных с авариями и инцидентами на системах электроснабжения на территории области; падением деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций.

Жителей региона предупреждают, что в связи с погодными условиями возможны ограничения в движении и ДТП, задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино Тюмени.

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