Стипендию ректора могут получить первокурсники ТюмГУ

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Получить Стипендию ректора могут талантливые студенты Тюменского госуниверситета. Как сообщает пресс-служба вуза, участвовать в конкурсе могут студенты первого курса очной формы, обучающиеся на бюджетной или договорной основе. Победители получат стипендию в размере 35 тыс. рублей единовременно.

Конкурс включает в себе четыре этапа. Прием заявок на участие в конкурсе стартует 9 октября и продлится до 27 октября.

Оглашение результатов состоится до 27 ноября.

Для участия необходимо подать заполненную заявку и согласие на обработку персональных данных, а также подтверждающие документы о достижениях в одном или нескольких видах деятельности.

Полный пакет документов нужно предоставить по адресу ул. Семакова, 18, каб. 305, либо направить с корпоративной электронной почты обучающегося в домене @utmn.ru на электронную почту edstipendia@utmn.ru с указанием темы письма "Заявка на Стипендию ректора".