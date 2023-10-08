  • 8 октября 20238.10.2023воскресенье
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Стипендию ректора могут получить первокурсники ТюмГУ

Общество, 10:12 08 октября 2023

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Получить Стипендию ректора могут талантливые студенты Тюменского госуниверситета. Как сообщает пресс-служба вуза, участвовать в конкурсе могут студенты первого курса очной формы, обучающиеся на бюджетной или договорной основе. Победители получат стипендию в размере 35 тыс. рублей единовременно.

Конкурс включает в себе четыре этапа. Прием заявок на участие в конкурсе стартует 9 октября и продлится до 27 октября.

Оглашение результатов состоится до 27 ноября.

Для участия необходимо подать заполненную заявку и согласие на обработку персональных данных, а также подтверждающие документы о достижениях в одном или нескольких видах деятельности.

Полный пакет документов нужно предоставить по адресу ул. Семакова, 18, каб. 305, либо направить с корпоративной электронной почты обучающегося в домене @utmn.ru на электронную почту edstipendia@utmn.ru с указанием темы письма "Заявка на Стипендию ректора".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# стипендии , студенты , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:01 08.10.2023На реализацию проекта "Юный художник 2.0" в Тюмени выделили 440 тысяч рублей
14:18 08.10.2023Тюменские врачи спасли жителя Уватского района с поражением коронарного сосуда
13:55 08.10.2023Молодым тоболякам помогают развивать навыки в медиасфере
13:13 08.10.2023Тюменские проекты и платформы для детей могут получить всероссийскую премию