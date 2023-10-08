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Тюменцам предлагают написать сценарии об освобождении Ленинграда от блокады

Общество, 11:52 08 октября 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе сценариев, посвященных подвигу ленинградцев и освободителей города от блокады.

Конкурс проводит Бессмертный полк России в рамках проекта "Наследники блокадного Ленинграда". Заявки от авторов принимаются до 20 октября 2023 года.

Лучший сценарий будет предложен известному театральному режиссеру для постановки силами молодых актеров, учеников и выпускников творческих вузов.

Премьера спектакля состоится в Санкт-Петербурге на форуме "Молчаливый подвиг блокадного Ленинграда", видеозапись постановки рекомендуют к показам на школьных и внеклассных уроках, сообщает департамент культуры Тюменской области.

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# блокада Ленинграда , конкурсы , сценарии

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