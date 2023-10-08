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Тюменца с наркотиком выдало беспокойство

Происшествия, 15:53 08 октября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в хранении мефедрона задержали полицейские в Тюмени. Местного жителя 1995 года рождения экипаж патрульно-постовой службы остановил для проверки документов, сообщает УМВД пор Тюменской области.

В ходе разговора с полицейскими молодой человек проявлял заметное беспокойство и сотрудники ППС приняли решение о проведении осмотра. В присутствии понятых у него изъяли пакетик с порошком.

Экспертиза установила, что в пакетике находился мефедрон массой около одного грамма. Молодой человек рассказал, что наркотики приобрел для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело, тюменцу грозит до трех лет лишения свободы.

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# наркотики , уголовное дело

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