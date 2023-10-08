Тюменца с наркотиком выдало беспокойство
Происшествия, 15:53 08 октября 2023
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
Подозреваемого в хранении мефедрона задержали полицейские в Тюмени. Местного жителя 1995 года рождения экипаж патрульно-постовой службы остановил для проверки документов, сообщает УМВД пор Тюменской области.
В ходе разговора с полицейскими молодой человек проявлял заметное беспокойство и сотрудники ППС приняли решение о проведении осмотра. В присутствии понятых у него изъяли пакетик с порошком.
Экспертиза установила, что в пакетике находился мефедрон массой около одного грамма. Молодой человек рассказал, что наркотики приобрел для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело, тюменцу грозит до трех лет лишения свободы.