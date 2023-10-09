Танцевальный и музейные залы разместят в Центре культурного развития в с. Большое Сорокино

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зрительный, танцевальный, игровой, музейные залы и студию звукозаписи разместят в Центре культурного развития, который строят в с. Большое Сорокино Тюменской области. Работы по возведению планируют завершить к сентябрю 2024 года, сообщает Главное управление строительства региона.

Строительство здания общей площадью 5 тыс. 205,5 кв. м ведет подрядная организация ООО "Титан-профиль". В основание двухэтажного здания заложен свайный фундамент с монолитным железобетонным ростверком. Несущие стены выкладывают из керамического кирпича, который затем будет утеплен и обшит навесной фасадной вентилируемой системой.

Центр культурного развития предназначен для оказания культурно-досуговых и экспозиционно-выставочных услуг населению, проведения концертно-театральных мероприятий, выставок, показа спектаклей, занятий творческих коллективов, кружков и клубов для различных категорий граждан.

На первом этаже разместят зрительный зал на 304 посадочных места, восемь из которых для маломобильных групп населения, танцевальный зал, оборудованный посадочными местами для 65 посетителей, игровой зал, студию звукозаписи со звукоизолированной комнатой, кабинет для музыкальных занятий. Здесь же оборудуют гримерные, склады декораций и реквизита, мастерские и костюмерные.

На втором этаже запроектированы музейные залы, универсальный зал, помещения дополнительного образования.

На территории Центра предусмотрено устройство детской и спортивной площадок, сцены с амфитеатром на 450 зрителей, стоянки для автомобилей.