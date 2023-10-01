Тафтинг, кинусайга и ковровые узоры помогут сплочению ишимских семей

| Фото: Центр дополнительного образования детей г. Ишима | Фото: Центр дополнительного образования детей г. Ишима

Прикладные занятия в семейной творческой мастерской "Мы вместе" объединят старшее и младшее поколения более 20 ишимских семей, в том числе, родных участников СВО. Через знакомство с традиционными ремеслами города, изучение истории и традиций создания узоров ишимских ковров дети и родители лучше узнают друг друга, научатся работать в команде.

| Фото: Центр дополнительного образования детей г. Ишима | Фото: Центр дополнительного образования детей г. Ишима

"Идея по знакомству с ковроткачеством возникла, когда мы, команда проекта, сами познакомились с этим ближе. Ведь у нас в Ишиме до сих пор действует цех по производству знаменитых ишимских ковров, куда мы сходили на экскурсию", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "Мы вместе" методист АНО "Радуга талантов", директор городского Центра дополнительного образования детей Наталья Башкирева.

По ее словам, история ручного ковроткачества в Ишиме насчитывает более двух сотен лет. С XVIII века секреты мастериц передавались из поколения в поколение. К началу ХХ века в Ишиме появилась ткацкая мастерская, а в 1958 году в городе начала действовать артель имени Ильича, впоследствии преобразованная в Ишимскую ковровую фабрику. На ней трудились более 700 ковроткачих и 1 тыс. 500 надомниц, в числе которых были люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерки, мамы с малолетними детьми. Фабрика имела кустарные филиалы в Бердюжье и Сорокино.

| Фото: личный архив Ларисы Шваловой | Фото: личный архив Ларисы Шваловой

Кстати, фабрика на протяжении пяти лет выполняла госзаказ - красные ковровые дорожки ручной работы из натуральной шерсти, которые до сих пор украшают коридоры Московского Кремля.

Наталья Башкирева считает, что мастер-классы, экскурсии и совместное прикладное творчество в двух техниках - кинусайга и тафтинг - помогут участникам стать ближе друг к другу.

"Основная идея проекта - это не изготовление традиционных ишимских ковров, а адаптация их традиционных цветов, отдельных элементов узора и орнаментов для украшения предметов быта, декоративных подушек, панно, сумок и других изделий. Совместные занятия прикладным творчеством помогут детям и членам их семей лучше понимать друг друга, сформировать новые эмоциональные связи внутри семьи, новые традиции", - подчеркнула руководитель.

Она добавила, что важен и краеведческий элемент. Изучая истории и традиции создания узоров местных ковров, участники проекта погрузятся в наследие малой Родины, быта предков, ощутят силу согласия с культурным ценностями ишимской земли.

Итогом проекта станет декабрьская выставка созданных семьями работ и новогодняя ёлка с представлением и подарками.

Напомним, это один из четырех ишимских проектов, которые победили в специальном конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив 2023 года. Он получил поддержку в размере 374 тыс. 171 руб. Всего на конкурс поступило 66 заявок от Тюменской области, шесть - вошли в число лучших.

| Фото: Центр дополнительного образования детей г. Ишима | Фото: Центр дополнительного образования детей г. Ишима

Инна Кондрашкина