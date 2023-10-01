Александр Моор поблагодарил дорожников Тюменской области за труд

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитие транспортной инфраструктуры было и остается одним из приоритетов в Тюменской области. За успешной реализацией всех масштабных планов строительства и реконструкции дорог, высокими нормативными показателями их состояния стоит труд большой армии работников дорожного хозяйства.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

По словам главы региона, только за последние пять лет в регионе отремонтировано три тысячи километров автодорог, 19 мостов, 11 развязок и путепроводов. Завершено строительство окружной дороги вокруг Тюмени. Построен путепровод через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске.

Благодаря профессионализму, опыту и ответственности специалистов отрасли тюменский регион ежегодно на 100 % выполняет планы национального проекта "Безопасные качественные дороги", обновляя в равной степени дорожную инфраструктуру как в крупных городах, так и наших небольших муниципалитетах.

Дорожный сезон этого года подходит к завершению. Отремонтировано 350 километров магистралей, построены новые подъездные пути к трём отдалённым населённым пунктам, где никогда не было дорог.

"Благодарю всех дорожников за труд. Впереди решение новых задач, имеющих важное значение для укрепления экономического потенциала Тюменской области. Желаю работникам дорожного хозяйства здоровья, успехов и новых трудовых свершений на благо региона и России", - сказал Александр Моор.