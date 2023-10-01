Фасады домов на улицах Октябрьской и Семена Ремезова в Тобольске обновят в историческом стиле

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фасады многоквартирных домов обновят на туристическом маршруте в Тобольске в 2024 году.

Проекты обновления еще семи домов на улицах Октябрьской и Семена Ремезова рассмотрели члены архитектурно-градостроительного совета. Специалисты считают, что многоквартирники должны иметь исторические детали.

"Принято решение выполнить фасады домов в историческом стиле с применением дополнительных декоративных архитектурно-художественных деталей, чтобы стилистика улиц Семена Ремезова и Октябрьской была в едином концептуальном ключе", — передает слова главного архитектора проекта учреждения "Архитектура и градостроительство" Тобольска Степан Галимов телеканал "Тобольское время".

Напомним, ремонт фасадов домов включен в программу развития города "Тобольск настоящий". Новое лицо по программе в 2022 году получили семь многоквартирных домов в центральной части.

Инна Пахомова