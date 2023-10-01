В Тюменской области установили квоты для трудоустройства инвалидов на 2024 год

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские организации с численностью работников более 100 человек должны будут выделять 4 % рабочих мест для трудоустройства инвалидов с января 2024 года. В этом году она составляет 3 %, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Для компаний от 35 до 100 человек размер квоты останется прежним и составит 3 %. Также без изменений (0,3% от среднесписочной численности работников) осталась квота по специальным рабочим местам для организаций, численность работников которых превышает 100 человек.

Важно отметить, что квота считается выполненной, если все созданные или выделенные рабочие места трудоустроены инвалидами.

Напомним, работодатели должны ежегодно, до 1 февраля, рассчитывать квоту для приема на работу инвалидов на основе среднесписочной численности работников за четвертый квартал предыдущего года.