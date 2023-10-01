Тюменцам представили коллекцию одежды по мотивам фильма о писателе Крапивине

| Фото: ТГ-канал "Станция Документальная" | Фото: ТГ-канал "Станция Документальная"

Капсульную коллекцию одежды по мотивам документального фильма "Каравелла Крапивина" представили режиссер ленты Дмитрий Колобов и тюменский бренд Nice Person. В нее вошли две футболки и два лонгслива.

"Я вдохновился Дзеном, который в этом году сделал экоколлекцию по мотивам фильма "Выход". Мне захотелось сделать что-то подобное к своему фильму. Тем более бренд, с которым мы сотрудничаем, выпускает качественные вещи из хлопка. Сам планирую купить что-то из коллекции и носить на повседневной основе", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" режиссер фильма "Каравелла Крапивина" Дмитрий Колобов.

На синей футболке изображен чердак, где появился отряд "Каравелла", рядом с принтом находятся координаты этого дома в Екатеринбурге. На белой – кадр барабана из фильма с автографом Крапивина. Сам барабан расположен в Тюменском литературно-краеведческом центре. На черном лонгсливе изображен чертеж яхты и нашивка на плече, на белом - фраза "Он всегда мечтал о море".

На данный момент изготовлено 24 вещи – 12 лонгсливов и столько же футболок. Размерная сетка - S, M, L по два экземпляра, материал 100 % хлопок. После премьеры картины их планируют продавать онлайн по предзаказу. "Например, люди делают заказ и, когда мы собираем по 20-30 заявок, то отдаем в пошив и потом отправляем в любой город. Сейчас у нас уже есть заказы на эту партию", – добавил Дмитрий Колобов.

Также на продажу перед премьерой организаторы заготовили 75 постеров. Все они будут упакованы в тубусы. Подробности размещены в Telegram-канале "Станция документальная".

Напомним, для тюменцев премьера ленты пройдет в кинотеатре "Атмос Синема" в день рождения писателя Владислава Крапивина — 14 октября. Сбор гостей - в 17 часов. Перед премьерой гости смогут пообщаться со съемочной командой. Показы начнутся в 18 часов и в 18 часов 20 минут. Премьерные показы также пройдут в Ялуторовске — 16 октября, Ишиме — 17 октября и Тобольске — 18 октября.

Перед премьерой гости смогут пообщаться со съемочной командой и принять участие в розыгрыше плакатов и предметов капсульной коллекции по мотивам фильма.

Возрастное ограничение 12+.

Виктория Макарова