Участок улицы Александра Логунова закроют на пять дней

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На пять дней перекроют участок дороги по улице Александра Логунова в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона со ссылкой на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Движение закроют в районе дома №12 с 27 по 31 октября. Здесь будет вестись строительство участка тепловой сети.

Объезд: ул. Пермякова, межквартальные проезды.