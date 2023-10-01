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Участок улицы Александра Логунова закроют на пять дней

Общество, 19:39 10 октября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На пять дней перекроют участок дороги по улице Александра Логунова в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона со ссылкой на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Движение закроют в районе дома №12 с 27 по 31 октября. Здесь будет вестись строительство участка тепловой сети.

Объезд: ул. Пермякова, межквартальные проезды.

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

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# дорожное движение , перекрытие улиц

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