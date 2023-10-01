Участок улицы Александра Логунова закроют на пять дней
Общество, 19:39 10 октября 2023
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
На пять дней перекроют участок дороги по улице Александра Логунова в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона со ссылкой на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.
Движение закроют в районе дома №12 с 27 по 31 октября. Здесь будет вестись строительство участка тепловой сети.
Объезд: ул. Пермякова, межквартальные проезды.
| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени