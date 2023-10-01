Тюменские бодибилдеры завоевали награды чемпионата УФО

| Фото: Федерация бодибилдинга Тюменской области | Фото: Федерация бодибилдинга Тюменской области

Тюменские бодибилдеры завоевали серебро в командном первенстве на чемпионате Урала и Сибири 2023, который завершился в Екатеринбурге. Участие в нем приняли более 300 спортсменов из 24 регионов России, а также Казахстана. Об этом сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

По итогам турнира тюменцы также стали победителями и призерами в личных зачетах. Так, абсолютной чемпионкой в категории "Бодифитнес" стала Анастасия Очкина. В номинации "Фитнес-бикини-мастера 40+" победила Юлия Дрогалева. Ксения Тренкина взяла бронзу в номинации "Бодифитнес (ростом 163+ см)".

Рафаэль Хакимов стал чемпионом Урала и Сибири в "Классическом бодибилдинге (рост 175+ см)", абсолютным победителем в "Классическом бодибилдинге" и серебряным призером номинации "Атлетик". Также в категории "Атлетик" золотую медаль завоевал Антон Орлов. Кроме того, он занял второе место в "Бодибилдинге 85 кг".

| Фото: Федерация бодибилдинга Тюменской области | Фото: Федерация бодибилдинга Тюменской области

"Мы очень горды за команду нашей области! Следующими масштабными состязаниями станет чемпионат страны по бодибилдингу и фитнесу, который пройдет в Ульяновске с 12 по 15 октября. Туда съедутся лучшие спортсмены из семидесяти регионов России и других стран, - рассказала председатель федерации бодибилдинга Тюменской области Наталья Проскурякова.