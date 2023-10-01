  • 11 октября 202311.10.2023среда
  • USD99,9349
    EUR105,6864
  • В Тюмени 6..8 С 6 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Юные тюменцы могут поделиться любимыми рисунками в конкурсе "Место, где мое сердце"

Общество, 14:03 11 октября 2023

канал Международной выставки-форума «Россия» | Фото: канал Международной выставки-форума «Россия»

Юные тюменцы могут поделиться любимыми рисунками в конкурсе "Место, где мое сердце". Опубликовать фотографию работы нужно в Telegram-канале Международной выставки-форума "Россия", пишут организаторы.

Важно, чтобы рисунки были выполнены на бумаге, указано имя и возраст ребенка. Возрастное ограничение — 15 лет.

Жюри отберет работы для зрительского голосования вечером 13 октября. Троих победителей определят 16 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# конкурс , рисунки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:09 11.10.2023Сотрудники МЧС напоминают жителям Тюменской области о правилах пожарной безопасности
14:58 11.10.2023Студент ТюмГУ победил в международной олимпиаде по финансовой безопасности в Сириусе
14:36 11.10.2023Владимир Чейметов: на тюменских полях все больше российской и белорусской техники
14:14 11.10.2023Студию слуха для слабослышащих людей планируют открыть в Ишиме