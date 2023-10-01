Юные тюменцы могут поделиться любимыми рисунками в конкурсе "Место, где мое сердце"

| Фото: канал Международной выставки-форума «Россия» | Фото: канал Международной выставки-форума «Россия»

Юные тюменцы могут поделиться любимыми рисунками в конкурсе "Место, где мое сердце". Опубликовать фотографию работы нужно в Telegram-канале Международной выставки-форума "Россия", пишут организаторы.

Важно, чтобы рисунки были выполнены на бумаге, указано имя и возраст ребенка. Возрастное ограничение — 15 лет.

Жюри отберет работы для зрительского голосования вечером 13 октября. Троих победителей определят 16 октября.