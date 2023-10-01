Господдержку в 300 тысяч рублей получили 27 специалистов АПК Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выплату в 300 тыс. рублей получили молодые специалисты агропромышленного комплекса Тюменской области в 2023 году. В этом году впервые воспользоваться этой господдержкой смогли выпускники, которые трудоустроились не только в год выпуска, но и получившие диплом в течение двух предшествующих лет, сообщает пресс-служба регионального департамента АПК.

На выплату субсидии могут претендовать специалисты: в возрасте не старше 35 лет на дату трудоустройства; окончившие образовательные организации очной формы обучения; взявшие обязательство отработать по трудовому договору не менее трех лет с года, следующего за годом подачи заявки на участие в отборе.

Отметим, молодых специалистов приняли у себя сразу 10 сельскохозяйственных предприятий региона, которые и поспособствовали своим начинающим сотрудникам в получении стартового капитала. Эта господдержка не целевая, поэтому молодые специалисты могут самостоятельно распорядиться деньгами. Такая государственная поддержка позволяет молодёжи быстро и без лишних хлопот решить бытовые вопросы обустройства на новом месте.