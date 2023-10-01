30 человек ищут пожилого мужчину в лесах Тюменского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 человек и 10 единиц техники задействованы в поисковых работах 80-летнего тюменца, который пропал в лесу в районе д. Речкина 7 октября.

На 11 октября обследован лесной массив и заболоченная местность на площади более четырех квадратных километров. Поисковые группы прочесывают участки лесного массива северо-восточнее от места, где мужчину видели в последний раз, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Напомним, 7 октября 80-летний тюменец с двумя товарищами отправился в Тюменский район за грибами. В районе д. Речкина мужчины разделились и направились вглубь леса. В условленное время двое товарищей вышли из леса к месту припаркованного автомобиля. Однако пожилой мужчина так и не появился, на связь не вышел.

Вечером в этот же день к поискам мужчины были подключены сотрудники полиции и добровольцы, позже - представители Тюменской областной службы экстренного реагирования и МЧС России. Также в поисках задействованы поисковые собаки, беспилотные летательные аппараты и квадроциклы.

Видео: из Telegram-канала МЧС Тюменской области