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Тюменский производитель заготовок цельнокатаных колес незаконно завысил цены

Происшествия, 15:56 12 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Производитель заготовок цельнокатаных колес из Тюменской области обвинен в том, что установил и поддерживал монопольно высокую цену. Анализ показателей хоздеятельности организации подтвердил, что с конца 2022 года рост цен на заготовку превысил 40 % при незначительном изменении себестоимости, сообщает Тюменское УФАС.

"По мнению ведомства, в действиях компании АО "Уральская сталь" в 2023 году содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. По результатам анализа состояния конкуренции установлено, что компания занимает доминирующее положение на рынке", - уточнили в управлении.

Ведомство возбудило дело за нарушение Закона о защите прав конкуренции.

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# конкуренция , монополия , Тюменское УФАС России

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