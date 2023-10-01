Тюменский производитель заготовок цельнокатаных колес незаконно завысил цены

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Производитель заготовок цельнокатаных колес из Тюменской области обвинен в том, что установил и поддерживал монопольно высокую цену. Анализ показателей хоздеятельности организации подтвердил, что с конца 2022 года рост цен на заготовку превысил 40 % при незначительном изменении себестоимости, сообщает Тюменское УФАС.

"По мнению ведомства, в действиях компании АО "Уральская сталь" в 2023 году содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. По результатам анализа состояния конкуренции установлено, что компания занимает доминирующее положение на рынке", - уточнили в управлении.

Ведомство возбудило дело за нарушение Закона о защите прав конкуренции.