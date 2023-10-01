Мурал в цветах триколора появился на ул. Широтной в Тюмени

| Фото: скриншот из видео сообщества "Твоя Тюмень во ВКонтакте | Фото: скриншот из видео сообщества "Твоя Тюмень во ВКонтакте

Патриотический мурал в цветах триколора появился на ул. Широтной в Тюмени. Автором эскиза стрит-арта на въезде в ЖК "Малахово" стала художница Надежда Гусельникова.

Объект появился по инициативе директора регионального центра "Аванпост" Николая Савченко и управы Восточного административного округа, сообщает администрация города.

"Преображение городских пространств, в том числе создание подобных муралов не только патриотической, но и историко-культурной, социальной тематики, очень важно для населения города", - отметил директор регионального центра "Аванпост" Николай Савченко.

Тюменцы выбрали облик подпорной стены и следили за процессом создания стрит-арта. Цвета подобрали таким образом, чтобы сочетались с близлежащей застройкой: мостом и многоквартирным домом.