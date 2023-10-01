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Охотники Тюменской области отчитались за 15 тысяч добытых животных и птиц

Общество, 16:18 12 октября 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

15 тыс. 543 сведения о добыче по разрешениям внесли в личные кабинеты на Госуслугах охотники Тюменской области с начала года. Об этом сообщает региональный Госохотдепартамент.

"Он доступен только гражданам, которые внесли данные о своем охотничьем билете - серию, номер, дату выдачи в личном кабинете портала услуг Тюменской области в разделе "Персональная информация", - уточняется в сообщении.

Сведения о добыче подаются в электронном виде.

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# Госохотдепартамент , добыча , личный кабинет , отчет , охотники

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