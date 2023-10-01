Охотники Тюменской области отчитались за 15 тысяч добытых животных и птиц

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

15 тыс. 543 сведения о добыче по разрешениям внесли в личные кабинеты на Госуслугах охотники Тюменской области с начала года. Об этом сообщает региональный Госохотдепартамент.

"Он доступен только гражданам, которые внесли данные о своем охотничьем билете - серию, номер, дату выдачи в личном кабинете портала услуг Тюменской области в разделе "Персональная информация", - уточняется в сообщении.

Сведения о добыче подаются в электронном виде.