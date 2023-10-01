Мотивационный для детей и родителей Rocket Forum пройдет в Тюмени
Тюменский мотивационный Rocket Forum пройдет в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 22 октября с 11 часов до 16 часов 30 минут. Участие бесплатное.
Программа и предварительная регистрация здесь.
На открытых интерактивных и образовательных площадках будут ждать юношей и девушек старше тринадцати лет, которые мечтают найти свое призвание и хотят определиться с выбором профессии, а также родителей, желающих помочь своим взрослеющим детям стать успешными и счастливыми людьми.
"Rocket Forum – это возможность найти ответы на насущные вопросы как для подростков, так и для взрослых, что, в свою очередь, делает взаимоотношения более теплыми, душевными и улучшает психологический климат в семье. Мероприятие проводится бесплатно. Принять в нем участие могут все желающие, в том числе жители не только Тюмени, но и других муниципалитетов", – отметила организатор форума, руководитель семейного проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.
Участники форума могут посетить: мотивационные лекции для подростков от спикеров, в роли которых выступят известные в Тюмени и за ее пределами личности и признанные специалисты из разных сфер деятельности, готовые делиться секретами
профессионального мастерства, полезными лайфхаками и взглядами на жизнь;
семинары-тренинги для родителей, желающих учиться новым знаниям, навыкам и
компетенциям, чтобы улучшать отношения со своими детьми; индивидуальные консультации с профильными специалистами: психологами, профориентологами, представителями средне-специальных и высших учебных заведений Тюмени и др.;
мастер-классы, где у подростков будет возможность попробовать и оценить свои
силы в различных сферах деятельности, пройти профориентационное
тестирование и тем самым больше узнать о своих возможностях, способностях и
навыках, которые уже есть и которые можно развивать дальше.
В то время как подростки будут слушать выступления спикеров в рамках открытых
образовательных лекций, для родителей будет работать секция семинаров-тренингов с
психологами, в числе которых хорошо известный тюменцам Никита Карпов –
подростковый психолог из Санкт-Петербурга, автор книг и тренингов, помогающий
"отцам и детям" взглянуть на конфликт поколений с точки зрения друг друга.
"Главной задачей родителей в подростковый период остается любовь и поддержка, в
которых взрослеющий ребенок нуждается по-прежнему и даже еще больше. А мамам и
папам важно набраться терпения, обрести внутреннее спокойствие и понять, что со
схожими сложностями сталкиваются и другие семьи. А как решать возникающие
проблемы и находить с подростками общий язык, поможет понять наш форум, –
отметили организаторы.