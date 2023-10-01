Мотивационный для детей и родителей Rocket Forum пройдет в Тюмени

Тюменский мотивационный Rocket Forum пройдет в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 22 октября с 11 часов до 16 часов 30 минут. Участие бесплатное.

Программа и предварительная регистрация здесь.



На открытых интерактивных и образовательных площадках будут ждать юношей и девушек старше тринадцати лет, которые мечтают найти свое призвание и хотят определиться с выбором профессии, а также родителей, желающих помочь своим взрослеющим детям стать успешными и счастливыми людьми.

"Rocket Forum – это возможность найти ответы на насущные вопросы как для подростков, так и для взрослых, что, в свою очередь, делает взаимоотношения более теплыми, душевными и улучшает психологический климат в семье. Мероприятие проводится бесплатно. Принять в нем участие могут все желающие, в том числе жители не только Тюмени, но и других муниципалитетов", – отметила организатор форума, руководитель семейного проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.

Участники форума могут посетить: мотивационные лекции для подростков от спикеров, в роли которых выступят известные в Тюмени и за ее пределами личности и признанные специалисты из разных сфер деятельности, готовые делиться секретами

профессионального мастерства, полезными лайфхаками и взглядами на жизнь;

семинары-тренинги для родителей, желающих учиться новым знаниям, навыкам и

компетенциям, чтобы улучшать отношения со своими детьми; индивидуальные консультации с профильными специалистами: психологами, профориентологами, представителями средне-специальных и высших учебных заведений Тюмени и др.;

мастер-классы, где у подростков будет возможность попробовать и оценить свои

силы в различных сферах деятельности, пройти профориентационное

тестирование и тем самым больше узнать о своих возможностях, способностях и

навыках, которые уже есть и которые можно развивать дальше.

В то время как подростки будут слушать выступления спикеров в рамках открытых

образовательных лекций, для родителей будет работать секция семинаров-тренингов с

психологами, в числе которых хорошо известный тюменцам Никита Карпов –

подростковый психолог из Санкт-Петербурга, автор книг и тренингов, помогающий

"отцам и детям" взглянуть на конфликт поколений с точки зрения друг друга.

"Главной задачей родителей в подростковый период остается любовь и поддержка, в

которых взрослеющий ребенок нуждается по-прежнему и даже еще больше. А мамам и

папам важно набраться терпения, обрести внутреннее спокойствие и понять, что со

схожими сложностями сталкиваются и другие семьи. А как решать возникающие

проблемы и находить с подростками общий язык, поможет понять наш форум, –

отметили организаторы.



