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4,5 года тюрьмы назначили жительнице Тюменской области за пьяную драку

Происшествия, 19:14 12 октября 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначили жительнице Ялуторовского района за пьяную драку.

лишил Анастасию Жукову свободы на 4 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ялуторовский районный суд вынес приговор по двум статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

11 ноября 2022 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со знакомой. Женщина нанесла последней множественные удары кулаками и ногами по телу, далее схватила с кухонного стола нож и ударила в спину потерпевшей. Также подсудимая схватила стеклянную бутылку и нанесла ею удар по голове пострадавшей, причинив тем самым девушке легкий вред здоровью.

4 декабря 2022 года пьяная ссора произошла с другой женщиной. Обвиняемая нанесла множественные удары по телу руками и ногами потерпевшей, затем схватила со стола нож и нанесла им не менее трех ударов по телу гражданки, чем причинила последней тяжкий вред здоровью. После чего с собутыльниками вывезли ее на автомобиле в Заводоуковский район и высадили потерпевшую на дороге.

Подсудимая вину признала частично, в обоих случая отрицая факт нанесения удара ножом потерпевшим и обвиняя в этом других.

Обвиняемая в целом характеризуется отрицательно, состоит на учете как родитель, отрицательно влияющий на детей. В связи с этим суд лишил женщину свободы на 4 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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# тяжкий вред здоровью

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