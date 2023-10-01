Детская смертность стабильно снижается в регионах УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стабильное снижение детской смертности демонстрируют регионы Уральского федерального округа на протяжении нескольких лет, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в УФО.

"Благодаря консолидированным усилиям медицинских работников наш округ на протяжении ряда лет демонстрирует стабильное снижение младенческой смертности. Показатель округа за первое полугодие 2023 года составил 3,8 на 1000 родившихся", - сказала помощник полпреда Владимира Якушева Наталья Доронина.

Также перед медицинским сообществом поставлена задача обеспечить повышение рождаемости и устойчивый естественный рост численности населения России. На решение этой задачи направлен целый комплекс мер. В том числе, создание в регионах трёхуровневой системы акушерско-гинекологической помощи. А также программа расширенного неонатального скрининга.