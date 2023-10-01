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В Исетском установили 48 опор освещения на дороге к детскому саду

Общество, 13:09 13 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Систему освещения смонтировали вдоль дороги к детскому саду в с. Исетское. Специалисты поставили 48 опор со светодиодными светильниками, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Светильники контролируются автоматической системой управления наружным освещением. А протяженность освещённого участка составила 1,7 км.

В ведомстве отметили, что детский сад находится в центре активно развивающегося района. Дорога к нему стала еще безопаснее.

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# детский сад , дорога , Исетское , уличное освещение

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