В Исетском установили 48 опор освещения на дороге к детскому саду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Систему освещения смонтировали вдоль дороги к детскому саду в с. Исетское. Специалисты поставили 48 опор со светодиодными светильниками, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Светильники контролируются автоматической системой управления наружным освещением. А протяженность освещённого участка составила 1,7 км.

В ведомстве отметили, что детский сад находится в центре активно развивающегося района. Дорога к нему стала еще безопаснее.