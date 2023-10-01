Глава Минцифры России приедет на XVI форум "Инфотех" в Тюмень

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Далее в сюжете Около 3,5 тыс. участников ожидается на форуме "Инфотех-2023" в Тюмени

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев приедет на XVI тюменский цифровой форум "Инфотех", который пройдет с 18 по 19 октября. Он примет участие в открытии форума, пленарных и стратегических сессиях.

Об этом сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс" 13 октября.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Также на форум приедут полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, заместитель МЧС России Антон Герасимов.

"Ждем подтверждения от ряда министерств, в частности, здравоохранения, образования, просвещения. Информацию мы точно узнаем уже перед самым форумом", - добавил Станислав Логинов.

В этом году в деловой программе запланировано более 30 мероприятий, как для профессионалов IT-сферы, так и для жителей и гостей города, которые интересуются новыми технологиями. На выставке можно будет познакомиться с решениями 40 федеральных и региональных компаний, которые готовы показать интересные цифровые проекты и перспективные технологии.

Виктория Макарова