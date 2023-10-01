Около 3,5 тыс. участников ожидается на форуме "Инфотех-2023" в Тюмени

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Около 3,5 тыс. участников ожидается на форуме "Инфотех-2023" в Тюмени с 18 по 19 октября. На площадки приедут представители федеральных и региональных органов власти и крупные IT-компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Югры, Ямала, Свердловской, Челябинской, Курганской, Калининградской и других областей. Всего будет 14 регионов.

Об этом сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс-Урал" 13 октября. Он отметил, что для участников предусмотрен и онлайн-формат на некоторых сессиях.

"В этом году главная тема форума – искусственный интеллект. Поговорим о его развитии в ключевых отраслях экономики, ограничениях и рисках. В целом данная концепция пошла от стратегической сессии с Михаилом Мишустиным, которая прошла в координационном центре 26 сентября. Определенные фокусы мы взяли во внимание. И как раз таки пленарная сессия 18 октября будет направлена на обсуждение стратегического планирования, реализации задуманного правительством России в части искусственного интеллекта до 2030 года. Поэтому будет много интересного, сама дискуссия состоится с участием губернатора", - добавил Станислав Логинов.

В первый день пройдут панельные дискуссии и сессии по образованию, медицине и направлениям безопасности. Будут организованы церемонии подписания различных соглашений, а также заседания и круглые столы и многое другое. Программа продолжится 19 октября. В этот день организаторы подведут итоги стратегических сессий с представителями министерства цифрового развития. Состоится церемония присоединения всех желающих профильных органов власти к кодексу этики в сфере ИИ. Это единая система рекомендательных принципов и правил, предназначенных для создания среды доверенного развития технологий в России.

"Это действительно новая тематика. Сейчас там федеральные ведомства присутствуют, регуляторы, крупные компании. Регионам это необходимо, потому что мы уже понимаем, что без ИИ по определенным направлениям невозможно развиваться дальше", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области.

Напомним, на "Инфотех-2023" приедет министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Форум пройдет в Тюменском технопарке. Полную программу можно найти на официальном сайте.

Виктория Макарова