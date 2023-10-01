В Тюмени суд обязал компанию выполнить контракт по сносу домов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контракт по сносу домов через суд обязали выполнить компанию в Тюмени. Предприятие "Стандарт - НВ" ранее выиграла аукцион, но позже решила в одностороннем порядке отказаться от договора, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Тюменское городское имущественное казначейство не согласилось с этим решением и оспорило его в Арбитражном суде региона. Суд встал на сторону учреждения, обязав компанию исключить информацию об отказе от исполнения контракта из Госзакупок.