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В Тюмени суд обязал компанию выполнить контракт по сносу домов

Общество, 10:47 16 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контракт по сносу домов через суд обязали выполнить компанию в Тюмени. Предприятие "Стандарт - НВ" ранее выиграла аукцион, но позже решила в одностороннем порядке отказаться от договора, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Тюменское городское имущественное казначейство не согласилось с этим решением и оспорило его в Арбитражном суде региона. Суд встал на сторону учреждения, обязав компанию исключить информацию об отказе от исполнения контракта из Госзакупок.

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# госзакупки , снос здания , суд

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