В Тюмени суд обязал компанию выполнить контракт по сносу домов
Общество, 10:47 16 октября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Контракт по сносу домов через суд обязали выполнить компанию в Тюмени. Предприятие "Стандарт - НВ" ранее выиграла аукцион, но позже решила в одностороннем порядке отказаться от договора, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Тюменское городское имущественное казначейство не согласилось с этим решением и оспорило его в Арбитражном суде региона. Суд встал на сторону учреждения, обязав компанию исключить информацию об отказе от исполнения контракта из Госзакупок.