В Тобольске продолжается первый этап благоустройства сквера Выпускников

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Первый этап благоустройства сквера Выпускников продолжается в 7-м мкрн Тобольска. Предусмотрено строительство игровых площадок для детей разного возраста.

"Выставлены ограждения. Ведутся подготовительные, монтажные работы. Этот этап планируют завершить до сентября 2024 года", — передает слова заместителя главы Тобольска Юрия Вавакина телеканал "Тобольское время".

Участок между гимназией им. Лицмана и школой №7 обнесли забором с начала осени. Территорию приводят в порядок в рамках программы развития городской среды "Тобольск настоящий". Ожидается, что сквер Выпускников станет одной из самых крупных в городе прогулочных зон. Локация будет разбита на три условные зоны: сад Выпускников, аллея Выпускников и территория активностей.

Второй этап работ предполагает благоустройство между торговыми центрами "Респект" и "Жемчужина Сибири".

На территории сквера также обустроят памп-трек для катания на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Отдельные зоны подготовят для проведения последнего звонка, городских линеек и прочих школьных мероприятий. В сквере также будут кафе и велопрокат.

Напомним, именно за этот участок тоболяки в 2023 году голосовали в рамках федерального проекта "Городская среда", поддержав проект почти 16 тыс. голосами.

Инна Пахомова