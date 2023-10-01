Жители Тюмени могут сдать макулатуру в рамках акции "БумБатл"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четвертый сезон акции "БумБатл" стартовал в детском центре "Авангард" в поддержку национального проекта "Экология" в Тюмени. Сбор макулатуры продлится до 15 ноября.

В сбор активно включаются как взрослые, так и дети. "Бумагу нам приносят педагоги, ребята, которые занимаются в учреждении, их родители. Собранные нами картон и бумагу взвесим и отправим на переработку. Вне акции сотрудники учреждения также соблюдают правила сбора. Бывшую в употреблении бумагу не выбрасывают", — поделилась педагог дополнительного образования детско-юношеского центра "Авангард", координатор Всероссийского экологического общественного движения "Экосистема" Наталья Кискина.

Переработка бумаги — это процесс с большой историей, отметила Наталья Кискина. Из бумаги делают новое сырье: книги, картон, упаковку для яиц.

Присоединиться к проекту "БумБатл" может любой желающий – как самостоятельно, так и в составе большой команды – из детского сада, школы, ссуза, вуза или организации. Необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф, выбрать на интерактивной карте акции ближайший пункт приема макулатуры и отнести бумагу туда. На сайте выдается именной сертификат участника.

В конце акции оргкомитет "БумБатла" определит лидеров по объемам сданного бумажного сырья и счастливых обладателей ценных призов.

"Мероприятие посвящено популяризации переработки и вторичного использования различных отходов, в частности, бумаги. Этой акцией призываем людей внимательно относиться к экологии, привить себе привычки, например, собирать бумагу и отправлять ее на вторичную переработку. Это сокращает затраты на производство бумаги, уменьшает использование ресурсов при ее изготовлении", — добавила педагог дополнительного образования детско-юношеского центра "Авангард".

Инна Пахомова, Александр Лабыкин