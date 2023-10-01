Региональный этап Всероссийской олимпиады терапевтических наук пройдет в Тюмени

| Фото: Тюменский медуниверситет | Фото: Тюменский медуниверситет

Региональный этап II Всероссийской олимпиады терапевтических наук пройдет в Тюмени в учебных аудиториях кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии ТМУ 11 ноября. Заявки на участие принимаются до 31 октября, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

Проявить себя смогут студенты Тюменского медуниверситета 4, 5 и 6 курсов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия". Команды, желающие принять участие в отборе, должны зарегистрироваться по ссылке.

Отборочный тур будет состоять из трех заданий. Участникам предстоит написать эссе на тему "Почему терапия — это инновационное направление будущего?", решить кейс-задачу, составить ситуационную задачу.

Впервые Олимпиада терапевтических наук состоялась весной 2022 года и сразу приобрела популярность среди студентов российских вузов. Тюмень собрала участников из десятков регионов страны. В этом году ожидается еще больше желающих.

"В этом году мы хотим усложнить программу и добавить число конкурсных заданий, но, в тоже время появится и развлекательная часть. Также с этого года возможно участие в олимпиаде будущих педиатров. Расширяется и география – теперь в ней будут участвовать и представители команд из-за рубежа. И, конечно, обещаем много практики - симуляционный блок позволит ребятам продемонстрировать свои практические навыки и компетенции", - сообщила председатель оргкомитета олимпиады Алена Михайловна Семерикова Алена.

По результатам отборочного тура для участия в финале будут отобраны четыре команды. Они будут бороться за победу во Всероссийском этапе, который состоится в Тюмени 12 и 13 апреля 2024 года.