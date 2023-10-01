Тюменских автолюбителей предупредили об опасностях на осенних дорогах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об опасностях на дороге в осеннюю погоду предупредили автолюбителей Тюменской области.

Как отметили в ГИБДД региона, осенью из-за дождя и мокрой проезжей части увеличивается тормозной путь автомобиля. Поэтому нужно выбирать скорость с учетом этого фактора.

На некоторых участках автодорог региона осенью наблюдаются сильные туманы, которые возникают из-за рельефа местности, чаще всего это бывает в низменностях. В населенных пунктах и загородных автодорогах на мостовых сооружениях и путепроводах возможны первые гололеды, поэтом важно вовремя сменить летнюю резину на зимнюю.

В 2023 году в Тюменской области произошло 2 тыс. 176 ДТП, в них погибли 143 человека, 2 тыс. 799 человек ранены, каждая третья дорожная авария произошла в темное время суток. Госавтоинспекция рекомендует минимизировать поздние поездки в дождливую погоду, когда видимость на дорогах сильно ухудшается.