  • 14 октября 202314.10.2023суббота
  • USD97,3075
    EUR102,5523
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменских автолюбителей предупредили об опасностях на осенних дорогах

Общество, 20:39 14 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об опасностях на дороге в осеннюю погоду предупредили автолюбителей Тюменской области.

Как отметили в ГИБДД региона, осенью из-за дождя и мокрой проезжей части увеличивается тормозной путь автомобиля. Поэтому нужно выбирать скорость с учетом этого фактора.

На некоторых участках автодорог региона осенью наблюдаются сильные туманы, которые возникают из-за рельефа местности, чаще всего это бывает в низменностях. В населенных пунктах и загородных автодорогах на мостовых сооружениях и путепроводах возможны первые гололеды, поэтом важно вовремя сменить летнюю резину на зимнюю.

В 2023 году в Тюменской области произошло 2 тыс. 176 ДТП, в них погибли 143 человека, 2 тыс. 799 человек ранены, каждая третья дорожная авария произошла в темное время суток. Госавтоинспекция рекомендует минимизировать поздние поездки в дождливую погоду, когда видимость на дорогах сильно ухудшается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 14.10.2023Тюменских автолюбителей предупредили об опасностях на осенних дорогах
20:30 14.10.2023Премьера фильма о Владиславе Крапивине состоялась в Тюмени
19:38 14.10.2023Более 600 участников объединил Всероссийский фестиваль казачьей культуры в Тобольске
18:37 14.10.2023795 тысяч рублей получили победители второй волны конкурса "Моя идея"