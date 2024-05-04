Тюменский Дворец спорта закрывается на ремонт до декабря

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

В мае начинается капитальный ремонт здания тюменского Дворца спорта, сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Рубин". Сезон 2024/2025 тюменская команда начнёт в ледовом комплексе на Воронинских горках.

В областном департаменте физической культуры и спорта отметили, что начало работ по ул. Розы Люксембург, 12 назначено на май, окончание запланировано на декабрь 2024 года.

Подрядчик проведёт капитальный ремонт здания, сметная стоимость составляет работ 660 млн рублей. Билетная программа на следующий сезон будет опубликована в августе, после публикации календаря чемпионата ВХЛ.