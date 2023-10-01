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В центре Тюмени легковушка упала в яму в месте проведения дорожных работ

Происшествия, 11:03 14 октября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автомобиль Daewoo Nexia угодил в яму в месте проведения дорожных работ на перекрестке улиц Харьковской и Одесской. ДТП произошло ранним утром 14 октября, сообщает ГИБДД Тюменской области.

62-летний водитель автомобиля и пассажир не пострадали. Автомобилист сказал, что не увидел знаки, предупреждающие о дорожных работах и в последний момент не успел перестроиться.

Проведение дорожных работ согласовано с ГИБДД с 13 по 15 октября. Все необходимые знаки установлены.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области

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