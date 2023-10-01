В центре Тюмени легковушка упала в яму в месте проведения дорожных работ
Происшествия, 11:03 14 октября 2023
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Автомобиль Daewoo Nexia угодил в яму в месте проведения дорожных работ на перекрестке улиц Харьковской и Одесской. ДТП произошло ранним утром 14 октября, сообщает ГИБДД Тюменской области.
62-летний водитель автомобиля и пассажир не пострадали. Автомобилист сказал, что не увидел знаки, предупреждающие о дорожных работах и в последний момент не успел перестроиться.
Проведение дорожных работ согласовано с ГИБДД с 13 по 15 октября. Все необходимые знаки установлены.
| Фото: ГИБДД Тюменской области