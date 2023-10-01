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СИБУР намерен развивать в России производство оборудования для нефтегазохимии

Губернатор, 10:34 14 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соглашение о намерениях по развитию российского производства оборудования для нефтегазохимии заключили заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов. Подписание документа в присутствии вице-премьера Дениса Мантурова состоялось в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя".

Ожидается, что при условии подтверждения экономической эффективности разработок СИБУР сможет импортозаместить до 20 номенклатурных групп оборудования, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В ходе форума состоялось заседание Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования. Участие в нем принял губернатор Тюменской области Александр Моор, а также главы других регионов, руководители ключевых компаний отрасли и представители органов государственной власти.

Денис Мантуров подчеркнул, что хорошо зарекомендовавшая себя практика закрепления технологических направлений за компаниями ТЭК вновь возвращается.

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# Александр Моор , СИБУР

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