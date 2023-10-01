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В тюменском СНТ "Суходолье" сгорел частный жилой дом

Происшествия, 13:02 14 октября 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в частном жилом доме произошел на ул. Малиновой в СНТ "Суходолье" в Тюмени утром 14 октября.

Как сообщили в МЧС России по Тюменской области, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение внутри дома и кровли. Порывы ветра усложняли тушение пожара.

"Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние строения, а затем полоностью ликвидировали пожар. Общая площадь возгорания составила 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - отметили в ведомстве.

В тушении было задействовано восемь единиц техники и 26 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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