Жители Голышмановского округа отправили 100 мешков картофеля в зону СВО

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Почти 100 мешков картофеля отправили жители Голышмановского городского округа в зону специальной военной операции. Овощ вырастили на полях местного предприятия "Лотос", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Руководитель предприятия Олег Павлов передал порядка двух тонн нового урожая для бойцов. Коллектив и родители воспитанников детского сада "Аленушка", специалисты Голышмановского молодежного центра приобрели мешки и сетки для фасовки.

Доставку груза для дальнейшей отправки бойцам организовал генеральный директор транспортного предприятия ЗАО "Автотранс" Константин Игнатьев.