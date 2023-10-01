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Жители Голышмановского округа отправили 100 мешков картофеля в зону СВО

Общество, 17:42 14 октября 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Почти 100 мешков картофеля отправили жители Голышмановского городского округа в зону специальной военной операции. Овощ вырастили на полях местного предприятия "Лотос", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Руководитель предприятия Олег Павлов передал порядка двух тонн нового урожая для бойцов. Коллектив и родители воспитанников детского сада "Аленушка", специалисты Голышмановского молодежного центра приобрели мешки и сетки для фасовки.

Доставку груза для дальнейшей отправки бойцам организовал генеральный директор транспортного предприятия ЗАО "Автотранс" Константин Игнатьев.

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# благотворительность , военнослужащие

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