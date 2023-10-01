О влиянии режима сна на здоровье и активность рассказала тюменский врач

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О влиянии режима сна на здоровье и активность рассказала тюменский врач-терапевт Лидия Зайцева.

"Крепкий сон в ночные часы и ранний подъём позволяют отлично восстановиться нервной системе, - отметила она. - Такой режим – залог молодости. Во время сна мозг сканирует состояние организма и настраивает его на самоисцеление. Около пяти утра в организме повышается уровень кортизола и адреналина, в крови растёт уровень гемоглобина и сахара, учащается пульс, дыхание становится глубже. Организм готов к бодрствованию, сон в это время непродуктивен. С пяти до семи часов утра – время максимальной активности кишечника, период для освобождения организма от продуктов распада. Ранний подъём – отличная профилактика запоров. После подъёма выпивайте стакан воды комнатной температуры и делайте зарядку".

Как отмечают учёные, нарушение биоритмов – стресс для организма. В первую очередь, он ударяет по сердечно-сосудистой системе. Эндокринная система тоже приходит в дисбаланс, страдает и нервная система. У сов чаще, чем у жаворонков возникают головные боли, раздражение, проблемы с памятью и ожирение. Если совы задумают перевоспитаться, то спать ложиться нужно не позже 23:00. Чтобы легко уснуть, зашторьте окна, выключите все источники света и шума. Можно надеть повязку на глаза. Перед сном хорошо прогуляться на свежем воздухе, а вот телевизор не смотрите, не читайте новостей, отложите смартфон, пишет tmn.aif.ru.