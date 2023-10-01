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Более 80 тысяч ипотек зарегистрировали в Тюменской области в 2023 году

Общество, 18:37 15 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 80 тысяч ипотек зарегистрировало регональным управлением Росреестра в Тюменской области по итогам девяти месяцев 2023 года. Это на 13 % больше, чем за аналогичный период 2022 года.

От общего числа зарегистрированных ипотек 10,8 тыс. приходится на льготную ипотеку.

"Договоры с использованием ипотечных средств регистрируются управлением в течение одного дня в рамках разработанной Росреестром совместно с банковским сообществом программы "Ипотека за 24 часа". Это значительно упрощает процесс получения ипотеки и сроки ее регистрации", – пояснил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников.

Доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 92,3 %, пишет "Мегатюмень".

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