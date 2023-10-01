Арендатора через суд заставили проложить минполосы в лесу Голышмановского округа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Арендатора через суд заставили проложить минерализованные полосы в лесных участках Голышмановского района. Кроме того, он должен будет прочистить просеки, восстановить лесные дороги и выполнить другие противопожарные требования, сообщает прокуратура Тюменской области.

В мае специалисты районной прокураты и регионального лесного комплекса проверили, как арендатор участков выполняет законодательство. В ходе рейда они выявили множество нарушений, в том числе и по складированию древесины.

Руководителя компании привлекли к административной ответственности за нарушение правил санитарной безопасности лесов и правил пожарной безопасности. Он оплатил штраф в размере 61 тыс. рублей. Устранить все нарушения на арендуемых лесных участках ему предстоит до 15 апреля 2024 года.