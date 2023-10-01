Найденные при сносе школы старинные надгробия исследуют в Тюмени

| Фото: Музей воспоминаний "Мы жили" | Фото: Музей воспоминаний "Мы жили"

Надгробия второй половины XIX — начала XX века нашли при сносе коррекционной школы № 2 в Тюмени. Мраморные памятники использовали как стройматериал при возведении фундамента школы, сообщает объединение "Музей воспоминаний "Мы жили".

Школа на ул. Красных Зорь была построена в конце 1930-х годов. К сносу здания, которое находилось в аварийном состоянии, приступили в 2023 году. Надгробия при демонтаже фундамента обнаружили строители.

Сейчас участники проекта "Мы жили" определяют, кому принадлежат эти памятники. Работать с фрагментами надгробий сложно: они расколоты, залиты цементом, сведения на камне нередко отрывочные — можно разобрать часть лишь имени.

Восстанавливать персоналии получается благодаря архивным документам. Из метрических книг активисты узнали, что это памятники с трех старинных тюменских кладбищ: Текутьевского, Монастырского и Затюменского. Последние два — полностью утрачены.

Среди увезенных на стройматериалы с Текутьевского кладбища есть памятники Гавриила Быкова (1803–1887), тобольского мещанина, Николая Гуляева (1880–1896), сына шадринского мещанина, Александры Олесовой (1889-1890), дочери екатеринбургского мещанина, Павла Зайкова (1864–1892), тюменского мещанина. С Монастырского кладбища для возведения фундамента использовали надгробия Петра Максимова (1855–1908), отставного надворного советника, Дмитрия Брюханова (1854–1914), купца второй гильдии, и других. Это лишь часть уже установленных имен. Полный список персоналий исследователи представят, когда закончат идентификацию всех надгробий.

Со стройплощадки памятники перевезены на территорию МКУ "Некрополь" у Текутьевского кладбища. Надгробия с Текутьевского некрополя участники объединения "Мы жили" предлагают вернуть туда, откуда они были взяты. Так, среди идентифицированных памятников есть надгробие-деревце младенца Оли Новосёловой, скончавшейся в 1900 году. На Текутьевском кладбище сохранилась могила матери девочки — Марии Фёдоровны. К семейному захоронению и планируют транспортировать памятник. Как перенести на территорию другие надгробия, более массивные, чем памятник Оли Новосёловой, еще предстоит решить.

Памятники с Монастырского кладбища согласился принять и разместить на своей территории Свято-Троицкий мужской монастырь, при котором и действовал некрополь.

Надгробия с Затюменского кладбища могут стать основой для своего рода музея старинных утраченных тюменских некрополей, считают участники проекта "Мы жили". Среди них есть наиболее старый среди всех обнаруженных памятников. Он принадлежит преподавателю Тобольской духовной семинарии Якову Лапину, скончавшемуся в 1869 году.

Влада Нерадовская