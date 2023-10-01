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Тоболяки предложили открыть в обновленном Александровском саду ледовый городок

Общество, 15:09 17 октября 2023

Центр искусств и культуры Тобольска | Фото: Центр искусств и культуры Тобольска

Общественные обсуждения концепции Нового года продолжаются в Тобольске. На встрече представили разработанный документ и принимали предложения по наполнению. Например, не исключено, что в обновленном Александровском саду откроют ледовый городок, сообщает городской Центр искусств и культуры.

Директор учреждения Денис Зенин провел встречи с Общественной палатой, Торгово-промышленной палатой Тобольска, представителями комитета по делам молодежи, ТОСов, Всероссийского общества инвалидов и Тобольским советом ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

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Участники высказывали мнения относительно планируемых мероприятий, вносили коррективы и замечания. Помимо предложения открыть ледовый городок в обновленном Александровском саду горожане выбрали макеты открыток для акции "Тобольская сказочная почта", утвердили тематику конкурса снежных фигур, внесли коррективы в карту горок и катков. Также участники встречи попросили сделать удобный пандус в резиденцию Деда Мороза и внесли другие важные замечания.

Работа по концепции с учетом пожеланий тоболяков продолжается.

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# Новый год , праздник , Тобольск

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